Πυρά Δούκα κατά Διαμαντοπούλου: «Τα εύσημα στη ΝΔ, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ»

Σκληρή κριτική στην Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, με αφορμή τις δηλώσεις της για την κυβέρνηση και τις πολιτικές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι οι αναφορές της κ. Διαμαντοπούλου, με τις οποίες αναγνώρισε θετικά στοιχεία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τη διεθνή εικόνα της χώρας, δεν απηχούν τις απόψεις και τις θέσεις της βάσης του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της απέναντι στις πρωτοβουλίες διαλόγου στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι μετά τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις «δεν προκαλεί έκπληξη» το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αρνητικά σχετικές προτάσεις.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του Χάρη Δούκα ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία, σχολιάζοντας την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων για συνεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είχε κάνει λόγο για «γελοία προσέγγιση».

Μιλώντας στο Open, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για ένα κόμμα, τονίζοντας ότι μια τέτοια στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ψηφοφόρων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας και των πιθανών συνεργασιών θα κριθεί από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διατυπώσει τις βασικές πολιτικές του θέσεις και τις «κόκκινες γραμμές» του.