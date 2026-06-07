Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος επικράτησε, αλλά η εσωκομματική «μάχη» συνεχίζεται

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και συμμετοχή στις διεργασίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Η εισήγηση της ηγεσίας συγκέντρωσε περίπου το 75% των ψήφων, σηματοδοτώντας την πολιτική επιλογή του κόμματος να βρεθεί δίπλα στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, απομακρύνοντας το σενάριο αυτόνομης εκλογικής αντιπαράθεσης.

Φάμελλος: «Δίπλα στο εγχείρημα Τσίπρα, όχι απέναντι»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ξεκάθαρα το δίλημμα απέναντι στα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι η κοινωνία ζητά ενότητα και όχι νέους κατακερματισμούς στον προοδευτικό χώρο.

«Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Η απάντηση είναι δίπλα, όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ ενεργό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες περί διάλυσης του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμπόρευση δεν σημαίνει απώλεια της πολιτικής και οργανωτικής του αυτοτέλειας, αλλά συμμετοχή σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς.

Τη γραμμή της ηγεσίας στήριξαν, μεταξύ άλλων, οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός και Συμεών Κεδίκογλου, ενώ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που δημιουργεί προσδοκίες για τη συγκρότηση ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης.

Πολάκης, Παππάς και Δούρου: «Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν»

Παρά την επικράτηση της πρότασης Φάμελλου, η εσωκομματική μειοψηφία εμφανίστηκε αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη εντός του κόμματος, απορρίπτοντας κάθε σενάριο αποχώρησης.

Ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και τα στελέχη που διαφωνούν με την ηγεσία θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν». Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη συντεταγμένων συνεργασιών με προγραμματική βάση και όχι τη διάχυση στελεχών σε νέο πολιτικό φορέα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος προειδοποίησε για κινδύνους «αυτοδιάλυσης» και υπογράμμισε ότι η ιστορία και η περιουσία του κόμματος δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης ή απορρόφησης.

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις, καλώντας την ηγεσία να αποδείξει στην πράξη ότι δεν υπάρχει σχέδιο διάλυσης του κόμματος.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να έχει πλέον ληφθεί, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις πολιτικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν. Η Κουμουνδούρου καλείται να διαμορφώσει τους όρους συνεργασίας με την πρωτοβουλία Τσίπρα, την ώρα που στο εσωτερικό του κόμματος παραμένουν ισχυρές διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τον ρόλο που θα διαδραματίσει στον υπό διαμόρφωση προοδευτικό πόλο.