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Το ρεκόρ που «έσπασε» η συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026

Ένα απροσδόκητο ρεκόρ έσπασε η μακροσκελής συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ στη συμπρωτεύουσα.

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Συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ | Eurokinissi
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Ένα απροσδόκητο ρεκόρ έσπασε η μακροσκελής συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ, καθώς ξεπέρασε τις συνολικές ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των μέσων κατά μία.

Ενώ ήταν έτοιμος να δώσει τον λόγο στον τελευταίο δημοσιογράφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Πάμε στην τελευταία 44η ερώτηση, ξεπεράσαμε και το περυσινό ρεκόρ των 43».

Φέτος, την τιμή της ερώτησης πριν το κλείσιμο είχε η Ελένη Βροντή, για λογαριασμό του ενημερωτικού της ομογένειας «Νέος Κόσμος Αυστραλίας», ενώ η συνολική διαδικασία διήρκεσε για περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά.

 

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