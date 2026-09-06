Το ρεκόρ που «έσπασε» η συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026

Ένα απροσδόκητο ρεκόρ έσπασε η μακροσκελής συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ, καθώς ξεπέρασε τις συνολικές ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των μέσων κατά μία.
Ενώ ήταν έτοιμος να δώσει τον λόγο στον τελευταίο δημοσιογράφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Πάμε στην τελευταία 44η ερώτηση, ξεπεράσαμε και το περυσινό ρεκόρ των 43».
Φέτος, την τιμή της ερώτησης πριν το κλείσιμο είχε η Ελένη Βροντή, για λογαριασμό του ενημερωτικού της ομογένειας «Νέος Κόσμος Αυστραλίας», ενώ η συνολική διαδικασία διήρκεσε για περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά.
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