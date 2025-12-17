Ροντέο η Εξεταστική με Κωνσταντοπούλου και Λαζαρίδη να ανταλλαζουν πυρά: «Μας βιντεοσκοπεί»

Η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής πήρε εκρηκτική τροπή όταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έθεσε ζήτημα για τον φορέα «Δικαιοσύνη για Όλους».

Σύμφωνα με το Real News, ο ίδιος ζήτησε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ξεκαθαρίσει αν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αν την έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες της και αν τηρείται η νομιμότητα ως προς τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε ότι ο φορέας αποτελεί εκπαιδευτικό οργανισμό του κόμματός της, με δημόσια και διαφανή λειτουργία, τονίζοντας πως η ίδια είχε μόνο την ιδρυτική συμμετοχή και όχι διαχειριστικό ρόλο. Κατηγόρησε μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία για «απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους».

Η ένταση κορυφώθηκε καθώς η Κωνσταντοπούλου είχε δει νωρίτερα την ασυλία της να αίρεται, έπειτα από μήνυση της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, η οποία διεκδικεί δεδουλευμένα υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας μέσω του φορέα.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκόπησε συνομιλία του Λαζαρίδη με τον βουλευτή Αντώνη Μυλωνάκη και ανέβασε το υλικό στο TikTok, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση.

Όταν η συνεδρίαση συνεχίστηκε, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις: ο Λαζαρίδης κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου για «παραλήρημα» και για απειλές προς συναδέλφους, ενώ έθεσε ερωτήματα για τα οικονομικά της ΜΚΟ και ακόμη για επιδόματα που φέρεται να λάμβανε η μητέρα της.

Η Κωνσταντοπούλου απάντησε χαρακτηρίζοντας τον εισηγητή «συκοφάντη», προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά αν επανέλθουν τέτοιες καταγγελίες και δήλωσε πως θα δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο που τράβηξε, το οποίο δείχνει τον Λαζαρίδη να συνομιλεί με μάρτυρα της υπόθεσης.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε σε κλίμα μεγάλης έντασης, με εκατέρωθεν αναφορές σε παλαιότερες πολιτικές υποθέσεις και προσωπικές αιχμές, γεγονός που δείχνει ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει μετατραπεί σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.