Σαμαράς εκτός εαυτού: «Πάνω από δύο φύλα στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ - Το Woke μπήκε και στην Υγεία»

Ο Αντώνης Σαμαράς βγήκε από τα ρούχα του σήμερα στη θέα των επιλογών φύλου για είσοδο και εγγραφή στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ανακαλύπτοντας έντρομος πως πλέον αριθμούν τις τέσσερις.

«"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!», αναφέρει σε ανάρτησή του και συνεχίζει.

«Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο "Ακαθόριστο" εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».