Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε εξής δήλωση για την εορτή της Υπαπαντής:
«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.
Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά !».
