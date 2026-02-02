Μενού

Σαμαράς από Καλαμάτα: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

H δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, από την Καλαμάτα για την εορτή της Υπαπαντής. «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί ανέφερε μεταξύ άλλων».

Reader symbol
Newsroom
Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε εξής δήλωση για την εορτή της Υπαπαντής:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά !».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ