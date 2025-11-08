Σαμαράς: «Έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Με διέγραψε άρον άρον»

Απόσπασμα της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που θα προβληθεί την Κυριακή (9/11) από τον ΑΝΤ1, δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, προκαλώντας ήδη έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
Ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για αλαζονεία και θεσμική απρέπεια.
«Είπε σε πρόεδρο κόμματος “μην γκαρίζετε” μέσα στη Βουλή και αποχώρησε από την αίθουσα επειδή – όπως είπε – δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους. Πρόκειται για αλαζονεία και θεσμική απρέπεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μεσσήνιος πολιτικός.
Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Ποιος έκανε υπουργό τον Μητσοτάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε για πρόεδρο του κόμματος; Ο Σαμαράς. Λένε ότι έχω γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένα γινάτι — άλλοι έχουν εφιάλτες. Η διαφορά μου με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθαρά πολιτική και αξιακή. Ο Πρωθυπουργός δεν χωνεύει τη Δεξιά και έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε υβρίδιο του σημιτικού ΠΑΣΟΚ».
Αναφερόμενος στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε: «Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον-άρον».
Η πλήρης συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι από τον ΑΝΤ1.
