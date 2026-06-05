Σαμαράς για νέο κόμμα: «Θα τα πούμε το απόγευμα» – Η αινιγματική απάντηση από το Ηράκλειο

Ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για τις μελλοντικές πολιτικές του κινήσεις άφησε ο Αντώνης Σαμαράς από το Ηράκλειο, στρέφοντας όλα τα βλέμματα στην επικείμενη ομιλία του.
Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποίησε το πρωί εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου συνάντησε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Οι δύο άνδρες, που συνδέονται με στενή φιλία από την κοινή τους θητεία στην Ευρωβουλή, αντάλλαξαν θερμούς εναγκαλισμούς, με τον κ. Σαμαρά να εξαίρει την προσφορά και το έργο του Περιφερειάρχη.
Ωστόσο, η είδηση της ημέρας «βγήκε» κατά την αποχώρησή του από το κτίριο της Περιφέρειας. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για τα σενάρια που τον θέλουν να προχωρά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, και συγκεκριμένα στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να μην διαψεύσει τις φήμες.
«Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα», αρκέστηκε να δηλώσει με νόημα.
Με τη συγκεκριμένη ατάκα, ο πρώην πρωθυπουργός μετέθεσε τις απαντήσεις για το απόγευμα, στην προγραμματισμένη ομιλία του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου για το think tank «Το Νόημα – Κρήτη», φουντώνοντας τις φήμες για τις επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες του.
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