Σαμαράς για υπόθεση Novartis: «Η Δικαιοσύνη επιβάλλει την αποκάλυψη των ηθικών αυτουργών»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση Novartis, με αφορμή την καταδίκη των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη.

Όπως αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς: «Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».