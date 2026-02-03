Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του BEST.

Ο πρώην πρωθυπουργός, τόνισε - μεταξύ άλλων - πως ο πρωθυπουργός «στοχεύει συνειδητά στην αποχή του κόσμου από τις κάλπες για να διαπραγματευθεί καλύτερα το πολιτικό του μέλλον».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Σαμαράς είπε πως «υπάρχει μια ομίχλη στη χώρα μια μελαγχολία μια αίσθηση ματαιότητας, δημιουργείται η αίσθηση της κόπωσης» ενώ στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» απάντησε ότι ο «ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

«Ο Μητσοτάκης συνειδητά στοχεύει σε αποχή κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλασματικό ποσοστό θα διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Ετσι ευτελίζεται και μια παράταξη αλλά κυρίως έτσι δεν κυβερνάται μια χώρα».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «συνυπογράφει μέχρι κεραίας» όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής και στη συνέχεια στράφηκε στα ελληνοτουρκικά λέγοντας:

«Πάει στον Ερντογάν τις επόμενες ημέρες ο Μητσοτάκης. Αναρωτιέμαι, δεν τραυματίζεται η εικόνα της Ελλάδας την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι μας βάζουν navtex επ' αόριστον;



Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εδαφική μας ακεραιότητα και εμείς να μιλάμε για φιλία και να φανταζόμαστε ήρεμα νερά επειδή έχουμε Τούρκους τουρίστες που πηγαίνουν στα νησιά;

Είναι δυνατόν ο Φιντάν να μιλά για περιφερειακή ηγεμονία και εφ'όλης της ύλης διαπραγμάτευσης και ο μητσοτάκης να λέει ότι ήταν ένα δειλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση;

Το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος».

Σαμαράς για Καρυστιανού

Ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας για το επικείμενο κόμμα Καρυστιανού ανέφερε πως «έχει τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε Έλληνας» ωστόσο συμπλήρωσε: «Αυτό που με ενώνει με την κυρία Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπικό θέμα καθενός».

Τέλος ερωτηθείς εάν θα κάνει κόμμα, ο κ. Σαμαράς απάντησε: « Τα σταθμίζω, με πονάει πολύ η Λένα λείπει κάθε μέρα, αλλά μην ανησυχείτε για μένα, μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια.

Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή αυτό είναι φανερό. Δεν μπορεί να προχωρήσει όμως άλλο με την λογική όλοι εναντίον όλων γιατί τότε θα επικρατήσει ζούγκλα. Η νέα αρχή απαιτεί την σύμφωνη γνώμη κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να το θέλει και πρέπει να το δείξει. Αναγέννηση της χώρας απαιτεί θυσίες και κόπο αλλά και συνθέσεις».