Σδούκου για Αποστολάκη: «Ξεπέρασε κάθε φαντασία, θύμισε τις εποχές των γερμανοτσολιάδων»

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις "πράσινου ΣΥΡΙΖΑ" αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των "γερμανοτσολιάδων" και της πιο ακραίας τοξικότητας», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου με αφορμή την ομιλία της βουλευτού του κόμματος στο συνέδριο.
Η κ. Σδούκου έκανε λόγο για «αντιδημοκρατική τοποθέτηση» και είπε ότι η κ. Αποστολάκη «προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε "πελάτες της Δεξιάς"» ενώ έκανε λόγο για «κατάντημα».
«Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη» είπε και πρόσθεσε:
«Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που διά της ανοχής τους, την υιοθέτησαν». Η κ. Σδούκου καταλήγοντας, ανέφερε ότι «τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη» και πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται "δημοκρατική παράταξη", δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.