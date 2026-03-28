Μιλένα Αποστολάκη: «Απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας»

Κάλεσμα επανασύνδεσης με την κοινωνία μέσα από ένα νέο συμβόλαιο «αλήθειας και εμπιστοσύνης» απηύθυνε η Μιλένα Αποστολάκη κατά την ομιλία της στο 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθήνας όρισε το διακριτό πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ ως μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και «μαχητικής σοσιαλιστικής δύναμης ανατροπής και κοινωνικού μετασχηματισμού», όχι ως κεντρώου μεταρρυθμιστικού κόμματος.

Αναδεικνύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της «αδιαπραγμάτευτης πολιτικής αυτονομίας», τόνισε ότι στόχος είναι η μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας που ζητά αλλαγή σε πολιτική πλειοψηφία, μέσα από ένα νέο «συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης» με τους πολίτες.

«Αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη ΝΔ, όχι να τη συμπληρώσουμε. Αυτή την επίγνωση πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε πολιτική ηγεμονία στο δημοκρατικό χώρο.», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη. Στην κατεύθυνση αυτή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη επανασύνδεσης με όσους απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

«Έχουμε την ευθύνη να ξανασυναντηθούμε μαζί τους, όχι για να τάξουμε θαύματα, αλλά για να πούμε ότι τα αδιέξοδα που βιώνουν είναι αποτέλεσμα επιλογών που μπορούν να αλλάξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέπτυξε σειρά συγκεκριμένων προτεραιοτήτων - εργασία με συλλογικές συμβάσεις, ρυθμιστικό κράτος απέναντι σε τράπεζες και ολιγοπώλια, αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους και κόκκινων δανείων, πολιτικές κοινωνικής στέγασης, αγροτικό αναδασμό και αναστήλωση θεσμών και κράτους δικαίου - στη βάση των οποίων ανέδειξε το κεντρικό πολιτικό δίλημμα, τονίζοντας ότι «απέναντι στους πελάτες της Δεξιάς υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας».

Παράλληλα, έθεσε ως εγγύηση επιτυχίας τη συλλογική λειτουργία , σημειώνοντας ότι αποτελεί «θεμέλιο λίθο μιας ισχυρής ηγεσίας» που αντλεί νομιμοποίηση μέσα από τον διάλογο, τη σύνθεση και τη συμμετοχή, υπογραμμίζοντας ότι ενότητα δε σημαίνει σιωπή αλλά κοινή κατεύθυνση και καλώντας σε ένα συνέδριο ενότητας, συστράτευσης και σηματοδότησης της νίκης και της αλλαγής «με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της πατρίδας μας».