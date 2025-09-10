Σε αναστολή ο διευθυντής του Ιπποκράτειου για το «χρυσό φακελάκι»: «Φτιάχνουμε το καλύτερο ΕΣΥ» λέει ο Γεωργιάδης

Φακελάκια ακόμη και ύψους 5.000 ευρώ, προκειμένου να... προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβlεψή του, φέρεται να ζητούσε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας, ο οποίος και συνελήφθη ύστερα από καταγγελία. Έγινε μάλιστα και το αυτονόητο και τέθηκε σε αναστολή!

Ο καρδιοχειρουργός φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως 5.000 ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσει τον ασθενή και στην συνέχεια να τον έχει υπό την επίβλεψη του.

Η σχετική καταγγελία έγινε στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, έτσι οι «Αδιάφθοροι» εισέβαλαν στο γραφείο του συγκεκριμένου γιατρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες τον συνέλαβαν, με 4.000 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα και 1.000 χαρτονομίσματα που δεν ήταν προσημειωμένα, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του.

Γεωργιάδης: «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό… Μην φοβάστε!»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι «έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να εμποδίσουμε το φακελάκι, αλλά δυστυχώς το κάνουν» ενώ κάλεσε τους πολίτες να το καταγγέλλουν, σημειώνοντας ότι τα παρεμβαίνει και ο ίδιος εάν χρειαστεί.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2025

Έγραψε πως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον γιατρό, ενώ παρότρυνε τους ασθενείς να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά και να μην υποκύπτουν σε εκβιασμούς. «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό… Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό, το φακελάκι δεν έχει θέση», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανέφερε στο πλαίσιο της πειθαρχικής του ετοιμότητας δήλωσε ότι δεν θα αφήσει ατιμώρητος επίορκους γιατρούς που προσβάλουν το ιατρικό σώμα. Δυστυχώς κάποιοι λίγοι γιατροί αμαυρώνουν αυτό το θεάρεστο έργο.

