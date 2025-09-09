Ιπποκράτειο: Αυτός είναι ο ασθενής που έδωσε το «φακελάκι» - Είχε μόλις χειρουργηθεί στην καρδιά

Ο ασθενής που του ζήτησε «φακελάκι» ο, συλληφθείς πλέον, διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είχε μόλις χειρουργηθεί στην καρδιά.

Πρόκειται για έναν άνδρα 60 - 65 ετών που μένει στην Αρτέμιδα, διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση και έχει δύο παιδιά. Η γυναίκα του, όπως επισημαίνει το Mega, όταν ενημερώθηκε για το συμβάν, αμέσως έκανε την καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μάλιστα, η ίδια η σύζυγος του κατάφερε να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ιπποκράτειο: Ο προκάτοχος του διευθυντή ζητούσε επίσης φακελάκι

Βίντεο που έφερε στο φως το Live News, του Mega, δείχνει γιατρό να δέχεται φακελάκι εντός νοσοκομείου.

Ο προκάτοχος του διευθυντή του νοσοκομείου, ζητούσε τα χρηματικά ποσά το 2021. Μάλιστα, κατάφερε με τα «φακελάκια» μόνο από πέντε περιπτώσεις που ταυτοποιήθηκαν, να αποσπάσει 1.600 ευρώ.

Ο γιατρός είχε ξεκαθαρίσει ότι αν δεν πληρωνόταν, δεν θα έμπαινε στο χειρουργείο. Στο ντοκουμέντο φαίνεται να βάζει το φακελάκι είτε στο γραφείο του είτε στην τσέπη του.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, οι αρχές βρήκαν τότε 54.350 ευρώ.