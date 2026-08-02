Σε κλοιό πυρκαγιών και πένθους η χώρα: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την τραγωδία με τα εναέρια μέσα

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η επίσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Πόρτο Γερμενό, καθώς και της συνεχιζόμενης μάχης που δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε αναλυτικά για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα της επικράτειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πυρκαγιές που πλήττουν την περιοχή της Αττικοβοιωτίας.

Παράλληλα, εξετάστηκε ο επιχειρησιακός προγραμματισμός των δυνάμεων για τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι προσπάθειες των Πυροσβεστών διεξάγονται υπό εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το κλίμα στο Συντονιστικό Κέντρο επισκιάστηκε από την είδηση της σύγκρουσης δύο εκμισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων εν ώρα καθήκοντος.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος, ενώ ο Πρωθυπουργός, εμφανώς συγκλονισμένος, απέτισε φόρο τιμής στους δύο πεσόντες με επίσημο συλλυπητήριο μήνυμα.

Στην ανάρτηση έγραψε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».