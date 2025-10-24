Σε τροχιά σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ – Εκτός «κάδρου» ο Παύλος Πολάκης

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έντονη αντιπαράθεση Φάμελλου - Πολάκη. Στην εισηγητική του ομιλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνθηκε της εκλογικής σύγκλισης στην πιθανότητα που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία.

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών» ανέφερε τονίζοντας πως «Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Τον λόγο πήρε ο Σφακιανός Βουλευτής που όπως ο ίδιος ανήρτησε στα σόσιαλ μίντια είπε : «αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τότε του απάντησε «δεν είναι διάσπαση. Είμαι κάθετα αντίθετος».

Ο Παύλος Πολάκης είπε επίσης ότι «αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε πραγματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσιπρα για ''ταμειο εφοπλιστών'' εμένα δε με εμπνέουν».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Χανιώτης βουλευτής φέρεται να αναφέρθηκε τόσο στον Γιώργο Χουλιαράκη όσο και στον Δημήτρη Λιάκο, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη οικονομική στρατηγική τους.

Υπέρ της πρότασης Φάμελλου η Πολιτική Γραμματεία

Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας, βάση των εισηγήσεων τους, τάχθηκε υπέρ της πρόταση Φάμελλου με τις ισορροπίες να διαμορφώνονται 26 - 3. Μάλιστα η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι «άλλοι ξεκινήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις όμως τελειώσαμε εδώ και μήνες» ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα».

Από την πλευρά του ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος διεμήνυσε ότι «οι σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικότητας».

Ο Νίκος Παππάς, που αρκετοί τον εμφάνιζαν ως αρνητικό απέναντι στη στρατηγική Φάμελλου, εμφανίστηκε προσεκτικός και είπε πως πρέπει να «επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας, ενδεδειγμένη η δήλωση Φάμελλου την ημέρα παραίτησης Τσίπρα».

Την ίδια ώρα ο Τρυφών Αλεξιάδης που βρίσκεται με το στρατόπεδο του Παύλου Πολάκη σημείωσε πως «προτείνω να βάλεις τίτλο στην απόφαση της ΠΓ τη φράση που είπες πως η πρόταση μας περιλαμβάνει ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ».

Παραλίγο επεισόδιο Πολάκη - Ραγκούση

Επεισόδιο παραλίγο να υπάρξει μεταξύ Πολακη - Ραγκούση όταν ο Σφακιανός βουλευτής τον κατηγόρησε για διαρροές προς τον τύπο. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού του κόμματος διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι «καταστρέφεις το κόμμα εδώ και χρόνια με τη συμπεριφορά σου».

Ο Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον Γιώργο Καραμέρο εξαιτίας των τοποθετήσεων του με τον βουλευτή ανατολικής αττικής να του απαντά ότι οι βουλευτές συνεργαστήκαμε θετικά για τον Τσίπρα, αφουγκραζόμαστε ένα κοινωνικό αίτημα στις γειτονιές των εκλογικών μας περιφερειών.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η Ρένα Δούρου επέλεξε να μην τοποθετηθεί στη συνεδρίαση ενώ ο Κώστας Αρβανίτης τάχθηκε στο πλευρό του Φάμελλου.

Όπως και να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πως έχει μπει σε τροχιά σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα για όταν αποφασίσει να ενεργοποιηθεί για την κεντρική πολιτική σκηνή, ασκώντας και μια πίεση προς τον πρώην πρωθυπουργό μιας και θα πρέπει να δείξει ποια στάση θα κρατήσει.