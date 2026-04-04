Σχοινάς: «Είμαι αποφασισμένος να σηκώσω κάθε πέτρα για να ακουστεί δυνατά η φωνή της ελληνικής γεωργίας»

Η αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) σηματοδότησε την έναρξη μιας κρίσιμης περιόδου για την ελληνική γεωργία με τον Μαργαρίτη Σχοινά να παραλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο από τον Κώστα Τσιάρα με ξεκάθαρο στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση της υπαίθρου.

Ο νέος υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου και πόρου για να επιτευχθεί η συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα ενώ ευχαρίστησε την απερχόμενη ηγεσία που κλήθηκε να διαχειριστεί την τέλεια καταιγίδα ανάμεσα σε κρίσεις πληρωμών και ζωονόσων.

Ο Σχοινάς τόνισε ότι έρχεται για να πατήσει πάνω στο γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί του και έθεσε ως πρώτο βήμα την ολοκλήρωση του νέου συστήματος πληρωμών που σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των κυρίων Χατζηδάκη και Πιτσιλή.

Παράλληλα εστίασε στην ανάγκη να δοθούν άμεσες λύσεις στην ελληνική κτηνοτροφία και να αξιοποιηθεί η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ ώστε το υπουργείο να πάψει να είναι ένας απλός μηχανισμός πληρωμών και να γίνει το εφαλτήριο για την αναζωογόνηση της ελληνικής επαρχίας.

Αναλυτικά ο Μαραγαρίτης Σχοινάς δήλωσε:

«Έρχομαι μαζί με τον Μακάριο τον Λαζαρίδη να πατήσουμε πάνω σε αυτό το γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί μας. Ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα, για τα όποια επόμενα βήματα. Η ευθύνη θα είναι δική μας.

Το πρώτο από αυτά τα βήματα είναι φυσικά να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε Το νέο σύστημα πληρωμών, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την.

Πολύτιμη συνεργασία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου της Αρχής, του Γιώργου του Πιτσιλή.

Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων.

Δίπλα σ αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς, ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία για τις επιδοτήσεις.

Εδώ ο Μακάριος θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ολοένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.

Η συγκυρία είναι καλή. Οι πλανήτες στοιχίζονται στη σωστή τροχιά.

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028-2034. Και βρισκόμαστε στην περίοδο η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι.

Είναι μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία αυτή η συγκυρία, όπως σωστά το είπε ο πρωθυπουργός, να πάψει αυτό το υπουργείο να είναι απλώς ένα υπουργείο Πληρωμών, αλλά να γίνει το εφαλτήριο, ο καταλύτης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα».

Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να σηκώσει κάθε πέτρα για να ακουστεί δυνατά η φωνή της ελληνικής γεωργίας επισημαίνοντας ότι δεν υπόσχεται θαύματα αλλά δεσμεύεται για πολλή δουλειά καθώς βλέπει τον νέο του ρόλο ως ένα εθνικό καθήκον. Από την πλευρά του ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι κατά τη θητεία του έγινε μια τεράστια προσπάθεια με επίκεντρο τη μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ώστε να εκλείψουν οι παθογένειες του παρελθόντος. Ο απερχόμενος υπουργός συμπλήρωσε ότι η ευρωπαϊκή τεχνοκρατική γνώση του διαδόχου του θα βοηθήσει σημαντικά στην αξιοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου για έναν πιο ανθεκτικό πρωτογενή τομέα.