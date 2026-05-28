Σήμερα οι υπογραφές για την ΕΛΑΣ: Στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη ο Τσίπρας

Στο επόμενο και καθοριστικό βήμα για τη συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού κόμματος στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μεταβεί σήμερα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές των μελών.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη θεσμική έναρξη της ΕΛΑΣ και τη μετάβαση από την πολιτική εξαγγελία στην οργανωτική συγκρότηση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς.