Σήμερα οι υπογραφές για την ΕΛΑΣ: Στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη ο Τσίπρας

Στο επόμενο και καθοριστικό βήμα για τη συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού κόμματος στο Θησείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μεταβεί σήμερα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές των μελών.
Η διαδικασία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη θεσμική έναρξη της ΕΛΑΣ και τη μετάβαση από την πολιτική εξαγγελία στην οργανωτική συγκρότηση.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς.
- Η τελευταία διαδρομή του Κωστή Περατικού - Από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στην εκτέλεση από τη 17Ν
- Συναγερμός στο Αττικόν: Δεκάδες κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο
- Πατήσια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους δράστες των πυροβολισμών - Σκηνές «φαρ ουέστ» στο κέντρο
- Τα νέα πρόσωπα Τσίπρα στη μαρκίζα, το άγχος του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και η απόφαση Σαμαρά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.