Μενού

Σήμερα οι υπογραφές για την ΕΛΑΣ: Στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη ο Τσίπρας

Καταθέτει σήμερα (28/05) στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη για τη συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) ο Αλέξης Τσίπρας.

Reader symbol
Newsroom
Παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στοπ Θησείο
Παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στοπ Θησείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο επόμενο και καθοριστικό βήμα για τη συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού κόμματος στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μεταβεί σήμερα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές των μελών.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη θεσμική έναρξη της ΕΛΑΣ και τη μετάβαση από την πολιτική εξαγγελία στην οργανωτική συγκρότηση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ