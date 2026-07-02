Σκέρτσος για Θεσσαλονίκη: «Ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών»

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, θύματος της δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, πυροδότησε έναν νέο, σφοδρό γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος συνέδεσε ευθέως την πολιτική βία με την τοξική ρητορική των κομμάτων.

Ο υπουργός τόνισε ότι ο βίαιος, ισοπεδωτικός λόγος της αντιπολίτευσης, που αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό, υποθάλπει τη δολοφονική βία. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως όποιος αποκαλεί τη ΝΔ «κόμμα δολοφόνων, κλεφτών και βιαστών», ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι τρομοκρατών.

Υποστήριξε ότι οι μεμονωμένες δηλώσεις καταδίκης δεν αρκούν πλέον. Απαιτούνται πολιτικές πράξεις που θα απορρίπτουν οριστικά αυτό το ύφος αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πως «εν αρχή ην ο λόγος» που οδηγεί τις πράξεις μας.

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής του, ο κ. Σκέρτσος φωτογράφισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την.

Στην ανάρτηση σημείωσε:

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.

Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».