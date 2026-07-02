Ξετυλίγεται η φρίκη στο Οχάιο: Τα 16 παιδιά ήταν κλειδωμένα χρόνια σε ένα δωμάτιο γεμάτο περιττώματα

Νεότερα στοιχεία αποκαλύπτονται όσον αφορά στην φρικτή υπόθεση που εξελίχθηκε στο Οχάιο, όπου εντοπίστηκαν 16 μικρά παιδιά και έφηβοι να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Οι τοπικές Αρχές βρήκαν τα θύματα να ζουν υπό εξαθλιωτικές συνθήκες, κλειδωμένα σε ένα δωμάτιο για μεγάλα διαστήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τα παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και ζούσαν σε έναν χώρο γεμάτο περιττώματα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Μερικά από αυτά δεν μπορούσαν να μιλήσουν και ένα - μια 18χρονη που είχε αναπτυξιακή αναπηρία - δεν μπορούσε καν να γράψει το όνομά της.

«Τα ζώα μας τα κρατάμε σε καλύτερη κατάσταση απ΄ό,τι αυτά τα παιδιά» σημείωσε ο σερίφης του κομητείας Βίντον, Ράιν Κέιν, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «αηδιαστική σκηνή» και ενημέρωσε πως οι ανήλικοι πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε έναν χώρο 3x3.

Επτά από τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ για δύο, που ήταν σε πιο άσχημη κατάσταση, χρειάστηκε αεροδικομιδή. Το ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο.

«Έμοιαζαν με άγρια ζώα. Ήταν τρομερό» δήλωσε ο Κέιν.

Συνελήφθησαν οι γονείς και οι παππούδες

Σημειώνεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ενήλικες, που φαίνεται να είναι οι γονείς και οι παππούδες των θυμάτων.

Στους συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη για 16 κατηγορίες κακουργήματος δευτέρου βαθμού για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας, Γουίλιαμ Άρτσερ. Τόνισε, επίσης, ότι δεν επρόκειτο για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, αλλά για «ενδοοικογενειακή κατάσταση».

Σημειώνεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στον χώρο - δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι του εντάλματος.

«Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν 16 παιδιά εκεί» είπε ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως «καθαρά διαβολική».

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως οι εικόνες που αντίκρισε θα τον στοιχειώνουν για μία ζωή. «Είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει εδώ στις ΗΠΑ. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μυρωδιά» σημείωσε, 24 ώρες μετά τη διάσωση.

Οι συλληφθέντες εμφανίστηκαν χθες, Τετάρτη (01/07), ενώπιον των δικαστικών Αρχών και ορίστηκε εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων για τον κάθε ένα.

Κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχαν παιδιά

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες κινούνταν συνεχώς από περιοχή σε περιοχή του Οχάιο. Δεν είχαν ιατρικά αρχεία ούτε και ταυτότητες, ενώ τα παιδιά δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο.

«Ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν αυτά τα παιδιά κρυμμένα» είπε η Γουίλσον, συμπληρώνοντας πως κανείς - πλην των τεσσάρων - δεν ήξερε ότι υπάρχουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι γείτονες των συλληφθέντων στο Χάμντεν, μία κοινότητα 1.000 ατόμων, σοκαρίστηκαν μαθαίνοντας ότι υπήρχαν και άλλοι ένοικοι στο σπίτι, πλην των τεσσάρων.

Ο 60χρονος Τζόσεφ Στιούαρτ δήλωσε πως δεν είχε δει ποτέ παιδιά, από τότε που μετακόμισε στο σπίτι η οικογένεια. «Είναι στενάχωρη κατάσταση» συμπλήρωσε.

Άλλο κάτοικος, ο 64χρονος Πίτι Έιντζλες, σημείωσε πως είναι σοκαρισμένος από τις εξελίξεις και δήλωσε πως και εκείνος δεν είχε δει ποτέ ανηλίκους κοντά στο σπίτι. «Δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα εδώ. Είναι κάτι που δεν θα περίμενες να γίνει σε αυτό το χωριό».