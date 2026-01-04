Ομόφωνη απόφαση για κλιμάκωση οι αγρότες: 48ωρο κλείσιμο των δρόμων μετά τα Θεοφάνια

Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα σήμερα το μεσημέρι (4/1).

Αναλυτικά, στη σύσκεψη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήραν μέρος 62 μπλόκα, και το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, θα γίνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία οδό, αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (4/1) στην ανακοίνωση για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επεσήμανε ότι «δεν κάνει πίσω»: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Ομόφωνη η απόφαση των αγροτών: «Μόνο ανυποχώρητος αγώνας»

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε: «Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο.

Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ.Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».