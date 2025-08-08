Σωκράτης Φάμελλος για Λένα Σαμαρά: «Τραγική απώλεια»

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία, για τον θάνατο της κόρης τους Λένας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Η Λένα Σαμαρα, τρισέγγονη της διάσημης συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών και στη συνέχεια είχε σπουδάσει στο City του Λονδίνου πολιτικός μηχανικός, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της Γεωργίας.