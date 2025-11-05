Σωκράτης Φάμελλος: Zητά εξηγήσεις στη Βουλή για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας την άμεση σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το ζήτημα του κλεισίματος 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες και επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές όπου τα ΕΛΤΑ αποτελούν βασικό πυλώνα εξυπηρέτησης.

Ήδη από χθες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αποστείλει σχετικό αίτημα προς τη Βουλή, ενώ σήμερα ο κ. Φάμελλος αναμένεται να καταθέσει και επίσημο έγγραφο αίτημα προς τον πρόεδρο του Σώματος, προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η συζήτηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης, ειδικά μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις γύρω από το θέμα, και καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει τόσο τη Βουλή όσο και τους πολίτες για τις προθέσεις και τις συνέπειες της απόφασης.