«Σόου» από τον φυλακισμένο Κασιδιάρη: Πήρε άδεια και πήγε στα μπλόκα

Ο Ηλία Κασιδιάρης εκμεταλλεύτηκε την άδεια που πήρε από τη φυλακή για να στήσει σόου στα μπλόκα, με ομοϊδεάτες του αγρότες να τον υποδέχονται με αγκαλιές.

Στην αναμπουμπούλα, λέει ο λαός, ο λύκος χαίρεται. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η επίσκεψη του καταδικασμένου και φυλακισμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, στα μπλόκα των αγροτών.

Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής που εκτίει ποινή κάθειρξης, εκμεταλλεύτηκε την άδεια που έλαβε από τις φυλακές και πήγε να συναντήσει αγρότες στα μπλόκα.

Φυσικά το μετέτρεψε σε... σόου αφού φρόντισε να αναρτήσει στα σόσιαλ μίντια βίντεο με αγκαλιές και φιλιά με αγρότες που προφανώς θεωρούν πως ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να τους συσπειρώσει.

Τα σχόλια κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο ποικίλουν, καθώς πέρα από τους οπαδούς του που τον χαρακτηρίζουν «ηγέτη» υπάρχουν και άλλα που τα βάζουν και με τους αγρότες που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.
 

