Στέφανος Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα την παραίτηση Τζάκρη - Οι Δημοκράτες στο φιλελεύθερο κέντρο»

Ο Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε για την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από το «Κίνημα Δημοκρατίας», λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι «Δημοκράτες περνάνε σε μια νέα φάση όπου δεν χωρούν φιλοδοξίες».

Σε ανάρητσή στα κοινωνικά δίκτυα, μάλιστα, τόνισε ότι εκείνος είναι αυτός που ζήτησε την παραίτηση της πολιτικού.

Αναλυτικά, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει: «Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.



Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.



Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

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Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας», έγραψε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.