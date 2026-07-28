Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση και τα προαιρετικά ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα

Την ερχόμενη Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, έχει ως αντικείμενο:
α) τη θέσπιση ειδικών και ενιαίων διατάξεων για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (εφεξής: Τ.Ε.Α.) και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
β) τη ρύθμιση πρότυπου προαιρετικού ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης με την ονομασία «Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης» (εφεξής: Ο.Α.Π.Ε.Σ.),
γ) τη ρύθμιση των ζητημάτων καταχώρισης, παραγωγής, διανομής και εποπτείας του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης και
δ) τη συμπλήρωση του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
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