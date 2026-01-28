Στη φρεγάτα «Κίμων» η κρίσιμη συνάντηση Δένδια – Vautrin για την αμυντική συνεργασία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Catherine Vautrin στον ναύσταθμο Σαλαμίνος στις 10.30 π.μ. Η επίσκεψη θα συνεχιστεί στη φρεγάτα FDI-HN «Κίμων», όπου οι δύο υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κοινές δηλώσεις στον Τύπο, ενώ αργότερα ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν είναι η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.