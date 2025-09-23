Στη Νέα Υόρκη ο Βασίλης Κικίλιας: Οι συναντήσεις που είχε

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μετά την Ουάσιγκτον όπου πραγματοποίησε σημαντικές επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον ισχυρό επιχειρηματικό παράγοντα John Catsimatidis.

Ο Catsimatidis, που γεννήθηκε στη Νίσυρο και σήμερα είναι αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος με τον όμιλο Red Apple Group και ιδιοκτήτης των αλυσίδων Gristedes και D’Agostino, κατέχει επίσης τον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό WABC. Μέσα από το μικρόφωνο του WABC έχει φιλοξενήσει πολλές φορές τον Donald Trump, τον οποίο στηρίζει ανοιχτά, ενώ ο σταθμός του αποτελεί σημείο συνάντησης κορυφαίων προσωπικοτήτων της αμερικανικής πολιτικής.