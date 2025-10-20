Στη Σλοβενία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στο Πορτορόζ της Σλοβενίας μεταβαίνει σήμερα (20/10) ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της MED9, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Πρόκειται άλλωστε για την πρώτη συνάντηση των ηγετών της Ε.Ε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προσεχούς Πέμπτης (23/10) στις Βρυξέλλες, ενώ παρών θα είναι στη σημερινή Σύνοδο και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, θα αδράξει την ευκαιρία να αναλύσει στους ομολόγους του την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε την προηγούμενη Πέμπτη (16/10) από το βήμα της Βουλής ότι προτίθεται να αναλάβει, για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη.

Το σκεπτικό είναι ότι πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα 5 θεματικών, όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία. Η Ελλάδα όπως μεταδίδουν κυβερνητικά στελέχη στηρίζει ανέκαθεν τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις και αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.

Τη διερεύνηση της δυνατότητας και των προοπτικών ενός τέτοιου σχήματος και το αν θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά θα αναλάβει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντάται σήμερα (20/10) με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε στο Λουξεμβούργο, σε μια περίοδο βεβαίως που το ελληνικό βέτο συμμετοχής της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE όσο δεν αποσύρει το casus belli εναντίον της Ελλάδας ταράζει τα νερά.

Οι προσδοκίες της Αθήνας για την αποδοχή του εν λόγω σχήματος από την Τουρκία δεν είναι υψηλές, καθώς το 2020 όταν ο Ταγίπ Ερντογάν είχε καταθέσει σχετική πρόταση δεν είχε συμπεριλάβει την Κύπρο. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι υπό το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να γίνει συζήτηση σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη δεν φοβάται και επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη. Έχοντας, δε, ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα προσέρχεται στις συζητήσεις με αυτοπεποίθηση και πίστη στα επιχειρήματά της. Εκτιμάται επίσης πως σε μια περίοδο που ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί υπό το πνεύμα της διευθέτησης εκκρεμοτήτων, μία άρνηση της Τουρκίας στο σχήμα 5Χ5 υπό την επίκληση παρουσίας της Κύπρου σε αυτό θα εκθέσει την ίδια την Άγκυρα.

