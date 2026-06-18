Εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, εν αναμονή της επίσημης δια ζώσης υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν στη Λουκέρνη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμα να μαίνεται, προσέρχονται οι ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα το βράδυ (19.00 ώρα Ελλάδος) στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναζητώντας την ισχυροποίηση της θέσης της Ευρώπης στις εξελίξεις αλλά και κοινό βηματισμό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

Σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου μπορεί να μην αναμένονται μεγάλες αποφάσεις αλλά εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν οι νέες κρίσιμες συμμαχίες στο μεγάλο «παζάρι» για την κατεύθυνση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028 - 2034, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκάθαρες θέσεις και κόκκινες γραμμές για την Ελλάδα.

«Παζάρι» με επίκεντρο το Nego - Box

Η συζήτηση των 27 ηγετών της Ε.Ε. θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου Nego-Box της Κυπριακής Προεδρίας. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει επανειλημμένα δημοσίως ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπηρετώντας τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ε.Ε.

Ελληνικό «όχι» σε εκπτώσεις στη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Προτεραιότητα για τη χώρα μας - όπως θα υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης - παραμένει η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε.

Υπό το ξεκάθαρο «όχι» της Ελλάδας σε περικοπές από τα δύο συγκεκριμένα πεδία, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σήμερα το πρωί στη συνάντηση «Φίλων της Συνοχής». Ένα άτυπο αλλά ισχυρό μπλοκ 16 χωρών της Ε.Ε κυρίως από το Νότο και την Ανατολική Ευρώπη, με στόχο την αποτροπή μειώσεων στα ταμεία συνοχής και την ΚΑΠ που προκρίνουν οι λεγόμενοι «φειδωλοί» της Ευρώπης και θα αποδυνάμωναν τη στήριξη των αγροτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει την πάγια θέση του για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Ανταγωνιστικότητα

Στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η Ελλάδα στηρίζει ως προτεραιότητα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία και αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα του εμπορικού ελλείμματος έναντι της Κίνας. Όπως έχει επισημάνει πολλάκις ο Πρωθυπουργός στους ευρωπαίους ομολόγους του, χωρίς να υποτιμάται ο ρόλος και άλλων παραγόντων (π.χ βιομηχανικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε τεχνητά χαμηλότερες τιμές) μείζον πρόβλημα συνιστούν οι αδυναμίες της ίδια της Ευρώπης με αιχμή το μεγάλο κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στη λειτουργία της Κοινής Αγοράς και ο χρηματοοικονομικός κερματισμός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Εξ ού και όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα υποστηρίξει εκ νέου σθεναρά την προώθηση των απαραίτητων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την εμβάθυνση της Κοινής Αγοράς και την ταχεία πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Δείπνο με «μενού» την Κίνα

Στο δείπνο των ηγετών πάντως το «μενού» θα εστιάσει στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, με διπλωματικές πηγές να χαρακτηρίζουν «δύσκολη άσκηση ισορροπίας» την ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στο Πεκίνο, την ώρα που άλλες χώρες ασκούν πίεση για υψηλότερους δασμούς σε κινέζικα προϊόντα και άλλες εκφράζουν φόβους για εμπορικό πόλεμο. Για την Ελλάδα το «κλειδί» βρίσκεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ασφάλεια - άμυνα και Μέση Ανατολή

Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και την άμυνα, η συζήτηση των ευρωπαίων ηγετών θα γίνει στον απόηχο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ το κλείσιμο των οποίων έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και δη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, με την αποκατάσταση της ομαλότητας να απαιτεί πολύτιμο χρόνο.

Η εκπεφρασμένη θέση την οποία θα επαναλάβει ο Πρωθυπουργός είναι η προσέγγιση «360 μοιρών», που συνεπάγεται την κάλυψη των απειλών έναντι ολόκληρης της Ηπείρου από τη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα.

Ως προς τη Μέση Ανατολή (θα συζητηθεί αύριο) και με δεδομένο ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να καλωσορίσει τις τελευταίες εξελίξεις, επιμένοντας στη σημασία επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα είχε ταχθεί εξ αρχής ρητά υπέρ της αποκλιμάκωσης και της εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, ενώ τώρα εξετάζει την αποστολή δύο πλοίων στο Ορμούζ στο πλαίσιο της προσπάθειας αποναρκοθέτησης της περιοχής.

Ουκρανία

Τη Σύνοδο Κορυφής θα απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό και η Ουκρανία, με έμφαση στα επόμενα βήματα της ενταξιακής της πορείας στην Ε.Ε και το άνοιγμα των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, αλλά και με φόντο όσα ειπώθηκαν στη Σύνοδο της G7 παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον της Ελλάδας πάντως σήμερα στις Βρυξέλλες στρέφεται και στην πρωινή ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Η Εθνική κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», καθώς στρέφει τα φώτα στη χώρα μας ως παράδειγμα προς μίμηση και πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.