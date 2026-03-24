Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης: Πρόγραμμα επισκέψεων με παρονομαστή τις υποδομές

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα, 24 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία επίσκεψη για να περιηγηθεί και να επιθεωρήσει κομβικές υποδομές της πόλης.
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει στις 10:30 επίσκεψη στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
