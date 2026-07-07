Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρωί της Τετάρτης η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ

Λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα, έφθασε στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός μετέβη στο Λευκό Παλάτι όπου ο Ταγίπ Ερντογάν θα παραθέσει δείπνο στους ηγέτες της Συμμαχίας.

Πρόκειται για την επίσημη έναρξη της Συνόδου Κορυφής και σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο. Η Σύνοδος θα κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης - σύμφωνα με την ΕΡΤ- θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία.

Εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κεντρικό «μενού» θα αποτελέσει η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης.

Κι όλα αυτά στη σκιά των πυρών που έχει εξαπολύσει κατά καιρούς ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά των ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ για το ύψος των αμυντικών δαπανών και των απειλών του ακόμη και για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.