Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Θα συμμετέχει στη Σύνοδο για τη Γάζα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».
