Στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάει στην Πολιτική Προστασία για τις φωτιές

Στο πρωθυπουργικό του γραφείο θα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις αλλεπάλληλες εστίες φωτιές που εκδηλώθηκαν -από χθες (12/8) το πρωί- στη δυτική Ελλάδα και στη Χίο.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα.

Την ίδια ώρα, θα λάβει μέρος και στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί αργότερα, σήμερα.