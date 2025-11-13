Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή (16/11) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αυθημερόν επίσκεψη και επαφές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το πρόγραμμα παραμένει υπό διαρκή προσαρμογή για λόγους ασφαλείας, ωστόσο η άφιξή του εκτιμάται ότι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι.

Αρχικώς αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατόπιν θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023. Τότε είχε συναντηθεί με την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.