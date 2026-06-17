Στην Κύπρο ο Τσίπρας – Το σχέδιο για την «πληθυντική Αριστερά» και το νέο πολιτικό αφήγημα

Παράλληλα με τους ρυθμούς που ανεβάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την ικανοποίηση που υπάρχει με τις εξορμήσεις και τις προεκλογικές ομιλίες ο πρώην πρωθυπουργός σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο για την 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν από την Αμαλίας έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, με την ΕΛΑΣ να έχει αναδειχθεί σε ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και έτσι τονίζουν πως είναι δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται.

Ένα πρόγραμμα ωστόσο το οποίο θα εδράζεται στην πεποίθηση του περί σύγκλισης των τριών ιδεολογικών ρευμάτων της «πληθυντικής αριστεράς»: Της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Η κοινή βάση, όπως υπογραμμίζουν, δεν μπορεί να είναι άλλη από την οικονομία. Εκεί άλλωστε κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών τα οποία φιλοδοξεί να αναδείξει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και τις ιδεολογικές βάσεις αυτές αναμένεται να θέσει στην Διάσκεψη ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος, Τομά Πικετί.



Έτσι, ο Τομά Πικετί, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης Global Justice Report, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα εισοδηματικής ανισότητας, βιωσιμότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και θα το κάνει αυτό σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Χουλιαράκη και την Ευγενία Φωτονιάτα



Η συμμετοχή Πικετί στη Διάσκεψη έχει ιδιαίτερη αξία καθώς, όπως επισημαίνει η Αμαλίας, είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού που αποτελεί βασικό πρόταγμα της ΕΛΑΣ.

Για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας με την Μάγια Αλιέντε

Παράλληλα σε μια περίοδο ανόδου της ακροδεξιάς, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει στην εφετινή Διάσκεψη και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Και το μήνυμα αυτό το στέλνει με την συμμετοχή της πρώην ΠτΒ και πρώην Υπουργό Άμυνας της Χιλής, Μάγια Φερνάντες Αλιέντε, εγγονή του ιστορικού πρώην Προέδρου της Χιλής, Σαλβαδορ Αλιέντε.

Για τον σκοπό αυτό άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει προοδευτικές δυνάμεις από όλο τον κόσμο: Από τον Αμερικανό Γερουσιαστή Βαν Χόλεν και την Πορτορικάνα πρώην δήμαρχο Σαν Χουάν, Κάρμεν Κρουζ, μέχρι την Μαρία Χιμένα Λόπεθ, βουλευτή της αριστερής αντιπολίτευσης στον ακροδεξιό Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Και από τον Όντουν Χέρνινγκ, Γραμματέα του συγκυβερνώντος Σοσιαλιστικού - Αριστερού κόμματος Νορβηγίας, μέχρι τον βουλευτή του SPD, Γιάν Ντίρεν.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενοκτονία στη Γάζα

Στον πυρήνα της διάσκεψης του ΙΝΑΤ βρίσκονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Για τον λόγο αυτό, η διάσκεψη θα έχει πολύ σημαντική εκπροσώπηση από την Μέση Ανατολή, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό μήνυμα ειρήνης:

Από την Παλαιστίνια Rana Salman, συντονίστρια της ΜΚΟ «Μαχητές για την Ειρήνη» μέχρι τον πολυβραβευμένο δημοσιογράφο της Haaretz και πρώην εκπρόσωπο του Σιμόν Περές, Γκιντεόν Λεβί, μία από τις πιο συνεπείς φωνές του φιλειρηνικού κινήματος στο Ισραήλ, που αντιμάχεται την πολιτική Νετανιάχου και καλεί σε ειρήνη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο στο στόχαστρο των ακροδεξιών ισραηλινών δυνάμεων.



Ξεχωριστή σημασία θα έχουν και οι αποδέκτες του φετινού βραβείου ειρήνης του ΙΝΑΤ: Εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του χειρούργου Χρίστου Γεωργάλα, συγγραφέα του βιβλίου «Ημερολόγιο της Γάζας» όπου καταγράφει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού όπως την έζησε.

Παράλληλα θα βραβευθεί και η γνωστή ισραηλινή αριστερή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Orly Noy, η οποία καθημερινά καταγγέλλει την πολιτική Νετανιάχου και είναι επικεφαλής της ΜΚΟ B’Tselem, μια ΜΚΟ η οποία αναδεικνύει την εγκληματική πολιτική Νετανιάχου στην Δυτική Όχθη και την Γάζα, αγωνιζόμενη έμπρακτα και καθημερινά για την ειρήνη και τον τερματισμό της γενοκτονίας.

Το Κυπριακό πάντα στο επίκεντρο

Από την εκδήλωση του ΙΝΑΤ δεν θα μπορούσε να λείπει το Κυπριακό. Άλλωστε, σύμφωνα με το περιβάλλον του Προέδρου της ΕΛΑΣ, η επιλογή της Κύπρου δεν έγινε τυχαία, αλλά αντίθετα έχει τριπλό συμβολισμό:

Πρώτον, να σταλεί ένα μήνυμα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, στη συνέχεια της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεύτερον, την σημασία που έχει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η στήριξη της Κύπρου ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε. Και τρίτον, στο πλαίσιο που θέτουν τα άλλα δύο σημεία δεν θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής της ΕΛΑΣ, να μην πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο.



Στο πάνελ της Διάσκεψης για το Κυπριακό θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Μεχμέτ Χαρμαντσί, ο Πρέσβυς Ανδρέας Μαυρογιάννης και η Πρόεδρος του CTP, Sıla Usar İncirli.

Στοχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να καταφέρει για άλλη μια φορά, σε περίοδο κινητικότητας για το Κυπριακό, να στείλει ένα σοβαρό μήνυμα για την ειρήνη, έχοντας στο πλευρό του τόσο Ελληνοκυπρίους όσο και Τουρκοκύπριους.