Μενού

Στην Ουάσινγκτον από αύριο ο Γεραπετρίτης: Η συνάντηση με τον Ρούμπιο και το γεωπολιτικό «κασέ»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από αύριο 25/2 έως την 27η Φεβρουαρίου.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Γεραπετρίτης
Γιώργος Γεραπετρίτης | INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από αύριο 25/2 έως την 27η Φεβρουαρίου.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Κατόπιν, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems, σύμφωνα με πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ