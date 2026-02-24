Στην Ουάσινγκτον από αύριο ο Γεραπετρίτης: Η συνάντηση με τον Ρούμπιο και το γεωπολιτικό «κασέ»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από αύριο 25/2 έως την 27η Φεβρουαρίου.
Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Κατόπιν, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems, σύμφωνα με πληροφορίες.
