Στην Ουάσινγκτον ο Νίκος Δένδιας για παρεμβάσεις σε Άμυνα και Ασφάλεια

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για ομιλίες σε Delphi Forum και FDD, με επαφές για Άμυνα και Ασφάλεια.

Νίκος Δένδιας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στο «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII».

Ο Δένδιας θα απευθύνει ομιλία σήμερα στο Forum (18:30 τοπική ώρα), με θέμα «Defense at a crossroads: NATO, The Eastern Mediterranean, and U.S. Strategic Commitment».

Αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου (12 μ.μ. τοπική ώρα), o υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το The Foundation of Defense of Democracies (F.D.D.) με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις για ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο της παραμονής του στην Ουάσινγκτον, ο κ. Δένδιας αναμένεται να έχει επαφές με συμμετέχοντες στις εργασίες του Forum και άλλους φορείς.

