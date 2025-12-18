Στήριξη Καμμένου σε Καρυστιανού: «Σας πολεμάνε γιατί σας φοβούνται»

Ανοιχτή στήριξη προς τη Μαρία Καρυστιανού παρείχε ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος αναδημοσίευσε ανάρτησή της, επισημαίνοντας ότι η επίθεση που δέχεται οφείλεται στο γεγονός ότι προκαλεί φόβο.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας απάντησε στην ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, στην οποία η ίδια ανέφερε ότι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για Ιδρυτική Διακήρυξη κόμματος που φέρεται να ιδρύει αποτελούν fake news.
Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάριζε:
«Η συγκεκριμένη Ιδρυτική Διακήρυξη είναι ψευδής, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την απαράδεκτη στοχοποίησή μου. Καλώ όσους ευθύνονται να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».
Ο Πάνος Καμμένος, από την πλευρά του, της απηύθυνε μήνυμα στήριξης, προτρέποντάς την να μην απαντήσει στην επίθεση που –όπως ανέφερε– έχει εξαπολυθεί εναντίον της, αλλά να προχωρήσει μπροστά και να τους νικήσει. Τόνισε μάλιστα ότι στο τέλος θα δικαιωθεί από τον ελληνικό λαό.
Συγκεκριμένα έγραψε:
«Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εναντίον σας, ακόμη και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος, είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς καμία στήριξη από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον ελληνικό λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσουν. Μην απαντάτε, νικήστε τους».
