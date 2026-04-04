Στις 11:00 η ορκωμοσία των νέων υπουργών - Βαριά η «σκιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση

Σήμερα, Σάββατο (04/04) θα γίνει η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ύστερα από τις εξελίξεις που υπήρξαν με τις δικογραφίες κατά υπουργών και βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Μακάριος Λαζαρίδης και Ευάγγελος Τουρνάς θα ορκιστούν.

Προ του ανασχηματισμού είχε γίνει γνωστό πως παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με αίτημα άρσης της ασυλίας τους.

Παράλληλα, ο Κώστας Σκρέκας παραιτήθηκε επίσης από την θέση του γραμματέα της ΝΔ και ο Νότης Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα είναι οι εξής:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο υπουργείο.

Ποιους αφορούν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έρευνα, να σημειωθεί, αφορά συνολικά 20 πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται δύο πρώην υπουργοί και 13 εν ενεργεία βουλευτές.

Ειδικότερα, η πρώτη δικογραφία αφορά τους Κώστα Σκρέκα, Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

Η δεύτερη σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και αφορά τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, για παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Υπό έρευνα έχουν τεθεί και πέντε πρώην βουλευτές, για τους οποίους δεν απαιτείται άρση ασυλίας, ενώ υπάρχει και τρίτη δικογραφία για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα διαβιβαστεί πιθανότατα μετά το Πάσχα στη Βουλή, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης της δικογραφίας

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, γνωστοποίησε ότι η πρόσβαση στο υλικό, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, για τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους εμπλεκόμενους πολιτικούς θα ξεκινήσει το σήμερα ή το αργότερο την Κυριακή (05/04), μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική επεξεργασία και η αντιγραφή των ψηφιακών δίσκων.

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας έχει ως εξής:

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι διαθέσιμες οι δύο δικογραφίες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μελέτη των στοιχείων από τους βουλευτές.

Τη Μεγάλη Τρίτη συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη γνωμοδότηση σχετικά με την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών.

Αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά η Ολομέλεια της Βουλής θα λάβει την τελική απόφαση για τo ζήτημα της άρσης ασυλίας και την πιθανή σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς.