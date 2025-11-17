Στο γραφείο του πρωθυπουργού ο Νόβακ Τζόκοβιτς - Στο κέντρο της συζήτησης το ελληνικό τένις

Στο γραφείο του υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον θρύλο του παγκόσμιου τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά το πέρας του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, επισημαίνοντας ότι συζήτησαν «πώς θα ανεβάσουν το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά».

Ο Σέρβος τενίστας που έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κατάφερε να κατακτήσει τον 101ου τίτλου της καριέρας του.

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε: «Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».