Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να ανεβοκατεβάζει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου σαν ασανσέρ με αντίκτυπο στην αγορά ενέργειας και μία σειρά άλλους τομείς, τα καύσιμα να έχουν κλειδώσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ και τις τιμές βασικών προϊόντων στο ράφι να προκαλούν ίλιγγο, η ακρίβεια τίθενται εκ νέου νούμερο ένα προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που τελούν υπό διαρκή επιφυλακή, ώστε αν χρειαστεί να εμπλουτίσουν τα αναχώματα που έχουν ήδη υψώσει για την προστασία των Ελλήνων πολιτών.

Με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των τιμών όπως διαμορφώνονται ενόψει του Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκαλέσει για σήμερα στις 12 το μεσημέρι σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για την πρώτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το ίδιο αντικείμενο και τονίζουν την καθημερινή επικοινωνία του ίδιου με τα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης, Ενέργειας, Οικονομικών).

Είναι σαφές, όμως, ότι η άνοδος των τιμών βρίσκεται με ένταση στο «κάδρο» του Μεγάρου Μαξίμου. Όλοι οι αρμόδιοι άλλωστε παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις και τη διακύμανση των τιμών, προκειμένου να ενεργοποιήσουν εφόσον απαιτηθεί τα επιπλέον μέτρα που διαθέτει η κυβερνητική φαρέτρα.

«Δεν θα μείνει κανείς μόνος του πίσω»

«Τα μέτρα αυτά δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων. Είναι η αρχή μιας συνεχούς προσπάθειας στήριξης για όσο διαρκεί η κρίση. Αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο ώστε κανένας πολίτης, καμία επιχείρηση και καμία περιοχή της χώρας να μη μείνει απροστάτευτη», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο «STAR FORUM 2026», αναφερόμενος στα έκτακτα μέτρα της ψηφιακής κάρτας καυσίμων, επιδότησης του diesel κίνησης, επιχορήγησης της αγοράς λιπασμάτων και αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τη συγκράτηση των τιμών.

Μπροστά στους κλυδωνισμούς που ήδη παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία ιδίως από τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, το μήνυμα που συνεχίζει να εκπέμπει με ένταση η κυβέρνηση είναι αφενός πως «δεν θα μείνει κανείς μόνος του πίσω», αφετέρου ότι χάρη στη συνετή κυβερνητική πολιτική της ΝΔ η Ελλάδα διαθέτει πλέον μία «οικονομία ανθεκτική», που παράγει πλεονάσματα, έχει αντοχές έναντι των εξωγενών κρίσεων και μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολιτών όσο καλύτερα γίνεται σε έκτακτες καταστάσεις.

Αυτό που επισημαίνουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε κάθε ευκαιρία είναι πως η κυβέρνηση δεν εξάντλησε τις δημοσιονομικές της δυνατότητας, διατηρώντας «άμυνες» για τη συνέχεια.

Κυβερνητικά «καρφιά» στην αντιπολίτευση

Ταυτοχρόνως βέβαια, καρφώνοντας και την αντιπολίτευση και δη το ΠΑΣΟΚ που όπως του χρεώνει υιοθετεί αντιπολιτευτική γραμμή μηδενισμού και πλειοδοσίας α λα ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι «δεν κρύβουμε τα λόγια μας για το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά δεν θα τάξουμε ποτέ στους πολίτες κάτι το οποίο δεν μπορεί να δοθεί».

«Αυτή τη στιγμή, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, εφαρμόζονται τις επόμενες ημέρες, σε συνέχεια των πρώτων μέτρων που ανακοινώθηκαν και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου παρατηρηθεί η ανάγκη νέας παρέμβασης, τότε εκεί θα αξιολογηθεί και θα ανακοινωθεί εγκαίρως», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά πως σε τέτοιες περιόδους παγκόσμιας αστάθειας και αβεβαιότητας, η πολιτική κρίνεται από την αντοχή, το σχέδιο και τα αποτελέσματα που μπορεί να παράξει, ώστε να προστατεύσει την κοινωνία και να τη βοηθήσει να σταθεί όρθια. Εξ ού και οι ανατιμήσεις σε όλα τα επίπεδα που ανεβάζουν κι άλλο το συνολικό κόστος ζωής βρίσκονται διαρκώς στο «κάδρο».

Εν αναμονή αποφάσεων από την ΕΕ

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει σταθερά στραμμένο το βλέμμα της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία αναμένει πρωτοβουλίες προάσπισης των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των νέων προκλήσεων της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει σε άμεσες αποφάσεις για τη στήριξη των

Ευρωπαίων παραγωγών που πλήττονται από τις διεθνείς εξελίξεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής, επισήμανε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε στις Βρυξέλλες.