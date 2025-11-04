Στο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη

Αύριο (4/11) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής θητείας της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται το απόγευμα, καθώς στις 18:00 θα έχει διαδοχικές επαφές με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέργκαμ, και τον Υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να δώσουν τον τόνο για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σε μια περίοδο που η συνεργασία των δύο χωρών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.