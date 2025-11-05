Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συνάντηση με Μητσοτάκη και υπουργούς των ΗΠΑ

O Κυριάκος Μητσοτάκης και o Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ το παρόν έδωσαν και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν.
Στη σχετική ανάρτησή της, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε: «Με χαρά καλωσορίζω τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright και τον Υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum στην Ελλάδα για το φετινό συνέδριο P-TEC!
Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήσαμε ευκαιρίες αξιοποίησης της ενεργειακής αφθονίας της Αμερικής για την αναβάθμιση της ενεργειακής μας συνεργασίας με την Ελλάδα και την Ευρώπη! Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», σημείωσε.
