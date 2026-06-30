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Στο «μικροσκόπιο» της Αναθεώρησης το άρθρο 86 και η υπουργική ασυλία

Η Επιτροπή Αναθεώρησης εξετάζει την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 86, αλλάζοντας ριζικά το καθεστώς δίωξης και ασυλίας των υπουργών.

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Εικόνα από το εσωτερικό της Βουλής | EUROKINISSI
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Στην κρίσιμη ενότητα των διατάξεων του κράτους δικαίου, εισέρχεται την εβδομάδα αυτή, η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σήμερα, Τρίτη, αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (Δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο), την Τετάρτη θα συζητηθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 89 του Συντάγματος (Δικαστικά ασυμβίβαστα) και 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο). Την Πέμπτη αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 97 (Μικτά ορκωτά δικαστήρια), 99 (αγωγές κακοδικίας), 100 (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επί του άρθρου 86 του Συντάγματος, η Νέα Δημοκρατία προτείνει διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Επίσης κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Προτείνεται άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία.

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