Στο μνημόσυνο για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη ο Κυρανάκης: Αντιδράσεις συγγενών θυμάτων

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα συνεδριάσεων και στην τελετή μνημοσύνου στο εκκλησάκι του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Όπως μεταφέρει ο ΑΝΤ1, συγγενείς αντιλήφθηκαν την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στον χώρο με χαρακτηριστική δήλωση αυτή της Ρούλας Τζοβάρα, αδελφής θύματος, που ανέφερε: «Λόγω Αποκριών κάποιοι βάλανε τη στολή του πένθους και ήρθαν. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κάποιος από την κυβέρνηση. Έκανα 200χλμ σήμερα για ναέρθω, αν το ξερα δεν θα ερχόμουν.

Η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης, Αφροδίτης Τσιώμα που έχασε τη ζωή της επίσης στο δυστύχημα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αν ξέραμε ότι θα έρθει, δεν θα ερχόμασταν.

Ωστόσο, οι συγγενείς θυμάτων απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στη συγκέντρωση, στις 28 Φεβρουαρίου, για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.