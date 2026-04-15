Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

Στον Ευαγγελισμό έχει διακομιστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτή την ώρα ο υφυπουργός Επικρατείας υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.