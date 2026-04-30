Στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή» - Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Tη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος διεγράφη πριν μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί στις 17:30 με τον Νικόλα Φαραντούρη στο γραφείο του στη Βουλή.

Νικόλας Φαραντούρης: «Δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη»

Mιλώντας το πρωί της Πέμπτης (30/4) στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», είπε πως απάντησε θετικά στο «προσκλητήριο» του Νίκου Ανδρουλάκη, για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή.

«Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στον δρόμο προς την κάλπη».

Αρχικά ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για αποκαρδιωτική κατάσταση, η οποία επικρατεί στη χώρα. Γίνονται, όπως ανέφερε, προσπάθειες για εξτρά βοήθεια, τονίζοντας ότι οι υποκλοπές κ.λπ. επηρεάζουν το κλίμα, καθώς υπάρχει η «σκιά της αδιαφάνειας» και η προσπάθεια απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Κάποιοι έχουμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε την πατρίδα, ωστόσο όλα φτάνουν και εδώ. Οι "ύβρεις" για ζητήματα που αφορούν θεσμούς, έχουν φτάσει εδώ. Η μάχη συνεχίζεται», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή». Επιβεβαίωσε δε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη. «Χρειάζεται ο τόπος πολιτική αλλαγή, δεν είναι μόνο σύνθημα, είναι ανάγκη, είναι αναγκαιότητα και σε αυτή την αναγκαιότητα και σε αυτό το προσκλητήριο νομίζω δεν πρέπει να λείψει κάποιος», είπε συγκεκριμένα.

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή-μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό, με περιφερειακή συγκρότηση, με όργανα, με δομή και με έναν στρατηγικό αντικειμενικό στόχο στον δρόμο προς την κάλπη.

Αυτά όλα τα συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό λέω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο και μάλιστα με ένα ζοφερό περιβάλλον να τυλίγει την κοινή γνώμη, να αιωρείται πάνω από τη χώρα, με υποκλοπές, με θεσμικά ολισθήματα και με πολλές προκλήσεις γύρω μας, δεν νομίζω ότι περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο».

«Δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές»

Ακόμα, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Έχω πει ότι δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και διότι έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω.

Θεωρώ ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και να είναι σημαντική από τούτο εδώ το μετερίζι της Ευρωβουλής. Ο σκοπός μου και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τη θητεία μου και να βάλω πλάτη με την ιδιότητά μου αυτή».

Καταλήγοντας τόνισε: «Θεωρώ πολιτική αναγκαιότητα τη συσπείρωση και τη συστράτευση γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή.

Γιατί εναλλακτικό κυβερνητικό πρόταγμα, εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα πρέπει κάποιος να μπορεί να το εγγυηθεί στον δρόμο προς την κάλπη και αυτός ο χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά και θεσμικά, αλλά και προγραμματικά, πολιτικά έχει τα εχέγγυα, έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχιακό δυναμικό, έχει την ηγεσία, έχει την περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις, με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευθώ προς αυτή την κατεύθυνση».