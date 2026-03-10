Στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη ο Μητσοτάκης: Το τετ α τετ με τον Τασούλα

Γεμάτο αναμένεται το αυριανό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η ατζέντα του περιλαμβάνει τόσο τη θεσμική ενημέρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, όσο και τη συμμετοχή του σε κορυφαίο συνέδριο για τις ψηφιακές προκλήσεις.

Ειδικότερα, στις 11:00 το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Πρωθυπουργός θα έχει τετ α τετ συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων, τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας.

Λίγες ώρες αργότερα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο πεδίο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης. Στις 18:00, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens για να δώσει το «παρών» στο συνέδριο «Athens Alitheia Forum». Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί η ψηφιακή διακυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετέχει σε ένα ενδιαφέρον πάνελ συζήτησης. Μαζί του θα βρίσκονται ο Γιάννης Θεοχάρης, Καθηγητής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχος της ομώνυμης έδρας στο φημισμένο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM), καθώς και ο εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα», Γιάννης Πρετεντέρης