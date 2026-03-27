Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης: «Να ενώσουμε τις φωνές μας στο πεδίο με κοινές δράσεις»

«Είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Είναι ένα δημοκρατικό προσκλητήριο», είπε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Νικόλας Φαραντούρης
Ο Νικόλας Φαραντούρης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ | EUROKINISSI
Από τα πρώτα του λεπτά «έβγαλε» ειδήσεις το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Λίγο μετά τις επτά, στο κλειστό του Tae Kwon Do έκανε την εμφάνισή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Μιλώντας στο Orange Press Agency είπε ότι το Συνέδριο «είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Είναι ένα δημοκρατικό προσκλητήριο. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι η συστράτευση των δημοκρατικών δυνάμεων είναι εφικτή και νομίζω ότι η σημερινή συνάντησή μας δεν προοιωνίζεται τίποτα περισσότερο από αυτό. Είναι ένα προσκλητήριο δημοκρατικών δυνάμεων για το οποίο αισιοδοξώ βαθύτατα».

Ερωτηθείς αν σκέφτεται να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ως εξής: «Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ενώσουμε τις φωνές μας στο πεδίο με κοινές δράσεις και από εκεί και πέρα η πολιτική κομματική συστράτευση έπεται. Ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει απαντήσεις στα προβλήματά του και κυρίως ένα συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό μόνο συγκροτημένοι, σοβαροί και στιβαροί φορείς μπορούν να το εκπονήσουν και να το εγγυηθούν».

